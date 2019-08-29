ديفيس تجسد شخصية ميشيل أوباما في "سيدات أميركا الأولى"

تستعد النجمة الأميركية الحائزة على الأوسكار، فيولا ديفيس، لتجسيد دور السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، في سلسلة تلفزيونية بعنوان "سيدات أمريكا الأولى"، التي من المقرر إطلاقها على شبكة "شوتايم" في وقت لاحق من العام المقبل.

يتضمن المسلسل ٣ حلقات، حيث تسلط أحداثها الضوء على ٣ من أبرز شخصيات سيدات أميركا الأولى، ومنهم إليانور روزفلت زوجة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، وبيتي فورد زوجة الرئيس الأميركي جيرالد فورد وأخيراً ميشيل أوباما.

وعلى خلاف المسلسلات والأفلام، التي عادة ما تدور حول الحياة الخاصة والسياسية للزعماء وزوجاتهم، تركز هذه السلسلة بشكل خاص على الجناح الشرقي من البيت الأبيض الذي يشمل مكاتب سيدات أميركا الأولى، بما في ذلك مكاتب كادرها والأمن الاجتماعي، والتي كانت تُتخذ فيها أهم القرارات السياسية والاجتماعية الأكثر تأثيراً والتي غيرت العالم.

ويعتبر ذلك العمل التلفزيوني الأول الذي يتناول في أحد حلقاته حياة السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، والتي سبق أن جسدتها النجمة تيكا سومبتير في الفيلم السينمائي "Southside with you"، الصادر عام 2016.

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