القاهرة - لايف ستايل
يواصل المخرج أحمد خالد موسى، مونتاج الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد "مملكة إبليس" الذي كان مقررا عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.
وقال موسى في تصريح خاص، إنه يواصل عمليات المونتاج بشكل مكثف، حيث يستعد خلال الفترة المقبلة بداية من مطلع سبتمبر المقبل لاستئناف تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد" .
"مملكة إبليس" تدور أحداثه في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير، حيث يقدم العمل حياة سكان حارة "حدوقة.. فتحي إبليس سابقا"، وذلك من خلال الكشف عن العلاقات فيما بينهم وتفاصيل حياتهم اليومية في تلك الفترة.
المسلسل بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى.
قد يهمك ايضاً:
ضحايا مملكة إبليس في عيد ميلاد تامر حبيب
رانيا يوسف تحتفل بقُرب انتهاء تصوير مسلسلها "مملكة إبليس"
كانت هذه تفاصيل خبر "لص بغداد" يجبر خالد موسى لتكثيف مونتاج "مملكة إبليس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.