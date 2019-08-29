"لص بغداد" يجبر خالد موسى لتكثيف مونتاج "مملكة إبليس"

يواصل المخرج أحمد خالد موسى، مونتاج الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد "مملكة إبليس" الذي كان مقررا عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وقال موسى في تصريح خاص، إنه يواصل عمليات المونتاج بشكل مكثف، حيث يستعد خلال الفترة المقبلة بداية من مطلع سبتمبر المقبل لاستئناف تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد" .

"مملكة إبليس" تدور أحداثه في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير، حيث يقدم العمل حياة سكان حارة "حدوقة.. فتحي إبليس سابقا"، وذلك من خلال الكشف عن العلاقات فيما بينهم وتفاصيل حياتهم اليومية في تلك الفترة.

المسلسل بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى.

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