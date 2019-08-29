"ولاد رزق 2" يواصل صدارته لأفلام موسم العيد و"الفيل الأزرق" يلاحقه

حافظ فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز على صدارة شباك التذاكر في الأسبوع الأخير، حيث حقق في أسبوع عرضه الثالث 12 مليونا و205 آلاف و890 جنيها، وفق ما أعلنت شركات التوزيع.

ووصلت إيرادات الفيلم إجمالًا بعد 3 أسابيع إلى 77 مليونًا و984 ألفًا و739 جنيهًا، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم غادة عادل، باسم سمرة، نسرين أمين، يسرا، ماجد المصري، أصالة، محمد لطفي، سيد رجب، وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وجاء في المركز الثاني فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وحقق في أسبوع الأخير 6 ملايين و250 ألفًا و738 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أسابيع إلى 89 مليونًا و957 ألفًا و459 جنيهًا.

يشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وثالثًا جاء فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمي، وحقق في أسبوع عرضه الثالث 3 ملايين و748 ألفًا و713 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه إلى 30 مليونًا و823 ألفًا و949 جنيهًا.

فيلم "خيال مآته" يشارك في بطولته منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبالرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، انتصار، وياسر الطوبجي، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

ورابعًا جاء فيلم "الكنز 2"، وحقق أيضًا في أسبوع عرضه الثالث 919 ألفًا و689 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه إلى 4 ملايين 901 ألف و962 جنيهًا.

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"الكنز 2" إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، تأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبدالرحمن.

وأخيرًا جاء فيلم "إنت حبيبي وبس"، وحقق في أسبوعه الأخير 287 ألفًا و669 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أسابيع إلى مليونين و573 ألفًا و254 جنيهًا.

"إنت حبيبي وبس" من بطولة محمود الليثي، بوسي، صوفينار، هالة فاخر، ومحمد ثروت، تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

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