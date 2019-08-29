هبة مجدي تكشف عن وجه ابنتها دهب للمرة الأولى على "إنستغرام"

بعد عامين ونصف من الاختفاء ظهرت أخيرا الصغيرة دهب برفقة والديها الفنانة هبة مجدي والمطرب محمد محسن، في كواليس عطلة صيفية قصيرة قامت بها العائلة استغلالا لتوقف عرض مسرحية الملك لير، وخطفت الصغيرة الأنظار من والديها واجمعت التعليقات أنها نسخة طبق الأصل من والدها ولم تحصل على أية ملامح من والدتها رغم أن الصورة لم تكشف إلا عن نصف وجهها فقط.

دهب ظهرت بملامح وجهها للمرة الأولى متسللة بين وجهي والديها، ونشرت الصورة عبر حساب هبة مجدي بموقع إنستغرام وعلقت عليها قائلة: العائلة أولا، في أول تعليق منها على شائعة الطلاق من محمد محسن والتي راجت مؤخرا وتصدى لها الزوج بتصريحات غاضبة أطلقها أثناء تواجده في المغرب.

وجاء التعليق الأول على صورة الصغيرة دهب من الفنانة نشوى مصطفى التي قالت: اسم الله دهب كلها باباها، وتوالت التعليقات وكلها موجهة لدهب، من المطربة مي كساب وروان عليان وجمهور هبة مجدي الذي أبدى دهشته من موقع الصغيرة في الصورة.

يذكر أن هبة مجدي حرصت على إبعاد طفلتها نهائيا عن مواقع التواصل الاجتماعي والتزم زوجها المطرب محمد محسن بالقرار، ولم تظهر الصغيرة إلا بعمر أسبوع واحد عندما نشرت هبة صورة لكف يدها فقط، ورفضت التجاوب مع طلبات جمهورها بنشر ولو صورة واحدة لوجهها، وعلقت مجدي على الصورة بقولها: دهب بتصبح عليكم.. يا رب احفظها واجعل ليها نصيب من اسمها

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