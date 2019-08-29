انطلق منذ ساعات هاشتاغ بعنوان “ما تتصور”، وبدأ عدد من الفنانات والممثلات يرفعن شعاره في خاصية “الستوري” لديهنّ عبر “إنستغرام” منهن نادين نسيب نجيم وستيفاني صليبا وسينتيا صموئيل وعبير نعمة وريتا حرب وأليسار وغيرهنّ.
الهاشتاغ أثار تساؤلات جمهور النجمات، ويتوقع أن يتبناه عدد كبير من الممثلين والفنانين والإعلاميين في الأيام المقبلة.
وأكدت مصادر أن عبارة “ما تتصور” هي مقدمة لعمل إجتماعي توعوي سيُكشف النقاب عنه الأسبوع المقبل.
قد يهمك ايضاً:
نادين نسيب نجيم تنشر صورًا لشقيقها للمرة الأولى
الفنانة نادين نجيم ترقص احتفالًا بعيد زواجها السابع
كانت هذه تفاصيل خبر "ما تتصوّر" تثير التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.