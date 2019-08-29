"ما تتصوّر" تثير التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي

انطلق منذ ساعات هاشتاغ بعنوان “ما تتصور”، وبدأ عدد من الفنانات والممثلات يرفعن شعاره في خاصية “الستوري” لديهنّ عبر “إنستغرام” منهن نادين نسيب نجيم وستيفاني صليبا وسينتيا صموئيل وعبير نعمة وريتا حرب وأليسار وغيرهنّ.

الهاشتاغ أثار تساؤلات جمهور النجمات، ويتوقع أن يتبناه عدد كبير من الممثلين والفنانين والإعلاميين في الأيام المقبلة.

وأكدت مصادر أن عبارة “ما تتصور” هي مقدمة لعمل إجتماعي توعوي سيُكشف النقاب عنه الأسبوع المقبل.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نادين نسيب نجيم تنشر صورًا لشقيقها للمرة الأولى

الفنانة نادين نجيم ترقص احتفالًا بعيد زواجها السابع