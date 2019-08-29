محمد عدوية يروج لأولى حفلاته فى السعودية اليوم

روج النجم محمد عدوية على صفحته الخاصة فى "فيس بوك" لحفلته التى تقام اليوم فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ.

ويعد الحفل الأول لـ عدوية فى السعودية ويحمل عددا من المفاجآت، وعلق قائلا: انتظرونى اليوم 29 بالجناح المصرى بسوق عكاظ حنغنى للصبح يا بنت السلطان وزحمة يا دميا زحمة والطيب أحسن ودى الى خدامى منى وتقدر تطير من غير جنحات وأغانى ألبومى الجديد سكوت خلاص".

كما نشر صورة تجمعه بمنتجه ياسر حسانين وقال "أنا والمنتج بتاعى أستاذ.ياسر حسنين فى الطريق إلى جدة ومنها إلى مهرجان عكاظ تحياتى للجميع".

وأحيا عدوية حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام حاليا تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره وبدأها بأغنية "واحد عاوزة تقربله" وبعدها قدم عددا كبيرا من الأغانى، منها: "حبيبى فين ما تكون" و"مش فارقة معايا" و"يسلم عليا" و"سيبى روحك وارقصى" و"الطيب أحسن" و"أنا راجع بليل" و"ولا كان الحب عمره باختيارنا" و"بقالو كام يوم" و"ست البنات".

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يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.



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