علق المطرب رامي صبري، على ظاهرة غناء الفنان محمد رمضان والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، عقب حفل الأخير في الساحل الشمالي الجمعة الماضية.

وقال رامي صبري- في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»- إنه من حق أي شخص الغناء ما دام له جمهور يذهب إليه في الحفلات لسماعه، فأنا لا أمانع هذه الظاهرة، مضيفا: «محمد رمضان لم يفعل شيء غلط، فهو يرغب في الغناء وإسعاد جمهوره وهذا حقه هو غيره».

وأثار قميص الفنان محمد رمضان، «الشفاف» الذي ظهر به في حفله الأخير الذي أقيم في بورتو جولف بالساحل الشمالي، جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من أعتبره تشبه بالنساء ومنه من عبر عن سعادته بالأشكال الفنية التي يختارها رمضان لإبهار الحضور.

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