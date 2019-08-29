القاهرة - لايف ستايل هنات الفنانة دنيا فؤاد، الفنانة ايمان العاصى بمناسبة عيد ميلادها الـ 34 من خلال حسابها الشخصى عبر الانستجرام.

ونشرت دنيا صورة تجمعها مع ايمان العاصى معلقة: "كل سنه وانتى طيبه يا قمرايه وعقبال مليون سنه". واحتفلت امس الفنانة ايمان العاصى بعيد ميلادها الـ 34 والتي أصبحت واحدة من أهم فنانات جيلها وأكثرهن تواجدا في الأعمال الفنية سواء في السينما أو التلفزيون. Advertisements قد يهمك أيضـــــــًا دينا فؤاد تُجسِّد 4 شخصيات مختلفة في "ساعة رضا"

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 34 دينا فؤاد توجه رسالة إلى إيمان العاصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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