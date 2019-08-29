طرح الإعلان التشويقي للفيلم العالمي Joker

طرحت شركة Warner Bros، المنتجة لفيلم Joker الإعلان التشويقي الأول للفيلم، المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي، يوم 4 أكتوبر 2019.

فيلم Joker من تأليف وإخراج تود فيليبس، ويشارك المخرج القدير مارتن سكورسيزي في إنتاجه، وتدور أحداثه حول ممثل كوميدي فاشل يصاب بالجنون ويصبح قاتلًا مختلًا عقليًا.

وجرى اختيار فيلم Joker للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الإيطالى، وانطلقت فعاليات دورته الـ76، أمس، الأربعاء، بعرض فيلم "The Truth" للمخرج الياباني المخضرم هيروكازو كوري إيدا.

ويعد المخرج "هيروكازو كوري إيدا" من مشاهير المخرجين بأفلامه الواقعية والدراما العائلية والاجتماعية، وقد فاز فيلمه الأخير "سارقو المتاجر" بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي فى العام الماضي، وله العديد من الأفلام التي لاقت نجاحا جماهيرا كبيرا حول العالم.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

كارول سماحة على السجادة الحمراء لـ مهرجان كان السينمائي الدولي

مصر تُشارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي بفيلم "فخ"