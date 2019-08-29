خصومة أصالة مع أحلام تُغطي على حفلها في "الطائف"

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""الخليج 365"" من بيروت: طغت خصومة الفنانة السورية أصالة مع الفنانة الإماراتية أحلام على خبر حفلها في ثالث حفلات "ليالي عكاظ" بمدينة الطائف، حيث أعربت عن سعادتها بالوقوف "على خشبة مسرح سوق عكاظ الذي يُمثِّل حراكاً ثقافياً وتراثياً متميزاً." علماً أن هذه الحفلات تأتي ضُمن فعاليات "موسم الطائف" من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب وبتنظيم من مجموعة MBC. وهي تُنقَل مباشرة على هواء قناتي MBC1 ووناسة وعلى أثير MBC FM تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

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والجدير ذكره أن المواقع الصحفية تحدثت عن رفض الفنانة السورية أصالة الإقامة مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في نفس الفندق بالمملكة العربية السعودية، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما بحسب التقارير الإعلامية الصادرة عن عدد من المواقع الخليجية التي أشارت إلى أنهما أصرتا على عدم الإقامة معًا بسبب الخلاف الواقع بينهما على خلفية الجدال "التويتري" الذي انتهى بحظر من أحلام لـ أصالة. علماً أن الأزمة بينهما كانت قد بدأت عندما تمنت أصالة الشفاء للصديقة المقرّبة من الفنانة الإماراتية_ الإعلامية الكويتية فجر السعيد_ بالرغم من هجومها على الفنانة السورية قبل إصابتها بالوعكة الصحية.

آنذاك، دخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر "تويتر"، قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

لكن، عندما ردت أصالة على تغريدة أحلام كاتبة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

لأمر الذي أغضب أحلام التي استاءت جداً من تعليقات الجمهور فحذفت التغريدة التي شكرتها فيها وتجاهلت الرد عليها. ما أثار استغراب المتابعين، الذين شنّوا هجومهم على الفنانة الاماراتية التي ردت بحظرلـ"أصالة" وقطعت التواصل معها.

