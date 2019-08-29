شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وصبا مبارك يتألقان بالفرعونى على غلاف مجلة harpersbazaar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة يسرا والنجمة صبا مبارك علي غلاف مجلة harpersbazaar في نسختها العربية،حيث ظهرتا بمكياج فرعوني أبرز جمالهما.

وكانت صبا مبارك شاركت فى تحدى الـ2000 خطوة تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين.

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