شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فنانة إماراتية تحذر متابعيها من عمليات التجميل بعد تضررها منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، جماهيرها من عمليات التجميل، بعد أن عانت بسبب عمليات حقن الوجه بمادة الفيلر، ما تسبب في تورم الجانب الأيسر من وجهها.

وتداول رواد موقع "إنستجرام" فيديو للفنانة نشرته عبر حسابها بتطبيق سناب شات، تظهر به وهي تقوم بزيارة للطبيب وتحكي له عن تورم في جانب وجهها الأيسر، ليخبرها أنه سيحتاج لشق جزء صغير من وجهها وسحب المادة التي حقنت به لتعود إلى طبيعتها.