شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد مايكل جاكسون.. شاهد أهم 3 استعراضات صنعت نجومية ملك البوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم محبي وعشاق النجم الراحل مايكل جاسون بذكرى مولده بعدما تمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب خلال سنوات عمره حيث أسر قلوب محبيه إلى الآن وصار قدوة ومدرسة خاصة لكافة المطربين والنجوم الذين اعترفوا له بما كان يمتلكه من كاريزما خاصة تميزه دوناً عن سواه فى عالم الغناء وكيفية الاستعراضات الذى أدخلها بعالم الغناء والحفلات اللايف.

ملك البوب مثلما يحلو لعشاقه تسميته نسلط الضوء فى عيد ميلاده على أهم استعراضاته الغنائية الذى قدمها فى مشواره ولا زالت إلى الآن محل تقدير من جانب جمهوره ممن يسعوا لتقليده دائماً خلال تلك الفيديوهات رغم مرور سنوات طويلة عليها.

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