شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا بالمنصورة 8 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا يوم 8 سبتمبر المقبل، احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات بالمنصورة، ومن المقرر أن يغنى عاشور عدداً من أغانى ألبومه الأخير "أيام"، إضافة إلى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور.

من ناحية أخرى أحيا تامر مؤخراً فى ختام حفلات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بكوم الدكة ، والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية بالأسكندرية مجموعة من أغانيه ، التى لاقت تفاعل كبير من الجهور .

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وطرح تامر عاشور البوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".