شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان آخر محطات عرض Dora and the Lost City of Gold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض في اليابان فيلم " Dora and the Lost City of Gold " يوم 1 نوفمبر المقبل لتكون بذلك آخر محطات عرض الفيلم.

الفيلم عرض في بلجيكا وفرنسا والفيلبين في 14 أغسطس الماضي ، و بالكويت وروسيا يوم 15 أغسطس المقبل وحقق 60 مليون دولار أمريكي حول العالم حتي الان.

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تدور أحداث الفيلم حول " درة " و هي مستكشفة ذكية في سن المراهقة ، تقود صديقاتها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك في بطولة " Dora and the Lost City of Gold " عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيفا لونجوريا و إيزابيلا مونير و مايكل بينا، و غيرهم .