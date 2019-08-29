شكرا لقرائتكم خبر عن 13 عرضا مسرحيا فى الليلة قبل الأخيرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الخميس 29 أغسطس (13) عرضا مسرحيا علي المسارح المقرر مشاركتها في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة الرابعة والنصف، حيث تعرض مسرحية " البؤساء " للمخرج سامح بسيوني على مسرح ميامي وفي السادسة مساء، تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون.

ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبدالمنعم، بقاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.

وعلى مسرح متروبول، يقام العرض المسرحي "جزيرة الحياة" للمخرج أحمد الغزلاني، كما يقام العرض المسرحي "الأرض الحمراء" للمخرج محمد فرج، بقاعة زكي طليمات، وتعرض مسرحية "بنحلم بوطن" للمخرجة أسماء عبدالراضي، على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

وفي الثامنة والنصف تعرض مسرحية "مملكة السوس" للمخرج جمال ياقوت، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، بمركز الإبداع في نفس التوقيت .

Advertisements

وتعرض مسرحية "الجميلة والوحش" للمخرج مصطفى حسن، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويقام العرض المسرحي "شارع ١٩" للمخرج محمود حديني، على مسرح العالم الصغير كما يقام العرض المسرحي "تريفوجا" للمخرج إبراهيم الفرن، على مسرح الجمهورية، وتعرض مسرحية "حدث في بلاد السعادة" للمخرج مازن الغرباوي، على مسرح السلام.

وتقام الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.