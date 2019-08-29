شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا ألبا تروج لعلامتها التجارية أثناء عشاءها مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شأنها شأن جميلات هوليود ممن وصلوا لدرجة كبيرة من الشهرة تحاول دائماً جيسيكا البا استغلال جمهورها فى الترويج لكافة منتجاتها الخاصة بعيداً عن التمثيل، وهو ما حدث خلال الساعات الماضية وفقاً لموقع الديلي ميل الذى نشر تقرير أكد فيه أن النجمة الشهيرة ارتبطت بجدول مزدحم خلال الآونة الأخيرة ما بين التحضير لأعمال جديدة بالإضافة إلى إدارة علامتها التجارية الخاصة The Honest Company.

انشغال جيسيكا الفترة الأخيرة دفعها لمحاولة كسر روتين العمل بالخروج مع زوجها لتناول العشاء معاً فى أحد المطاعم بمدينة كاليفورينا إلا أن السهرة لم تكن بهدف الاستمتاع فقط وإنما كانت أيضاً بغرض الترويج لمنتجات علامتها التجارية عبر معطف ارتدته أثناء تلك السهرة وهو ما ميزها إلى حد كبير حيث تداولت المواقع الفنية والمهتمة بالموضة صور للمعطف واهتمت بتسليط الضوء عليه بصفته واحد من منتجاتها الخاصة.

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