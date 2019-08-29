شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رامى صبرى يلتقى جمهوره فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى، اليوم، النجم رامى صبرى حفل غنائى ضخم فى الساحل الشمالى ضمن حفلات الصيف، ومن المقرر أن يشهد عددا من المفاجآت خصوصا بعد نجاح ألبومه الأخير "فارق معاك" الذى طرحه مؤخرا ويقدم من خلال الحفل عدد كبير من أغانى الألبوم.

من ناحية أخرى يستعد رامى لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

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وطرح رامى صبرى مؤخرًاً ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".