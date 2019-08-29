لهذا السبب نادية الجندي توجه الشكر لجمهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الشكر لجمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "أنا سعيدة جدا لتفاعل الجماهير معايا، ووصولي لتريند جوجل، وهذا يدل على حب وإحترام وتشجيع الجمهور ليا".
وتابعت: "طول كل هذه السنوات وأنا متابعة تعليقاتكم بنفسي، وهذا الحب أعطاني دفعة قوية وحماس لمواصلة العطاء وإسعادكم، وبحب أشكر أيضا جميع المواقع المصرية والعربية على استقبالهم ليا بحفاوة وحب".
يذكر أن مسلسل "أسرار" هو آخر أعمال النجمة الكبيرة، وشاركها البطولة محمد مرزبان، عبير صبري، فريال يوسف، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.
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