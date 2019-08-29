صور.. أحدث جلسة تصوير لـ"دينا الشربيني" بإمضاء مصور عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
خضعت الفنانة دينا الشربيني لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور كريم نور (الشهير بمصور عمرو دياب)، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، إذ ارتدت "تايير قصير ببلوز أوف شولدر"، وأضفت الطبيعة عليها رونقًا خاصًا
وعلقت "الشربيني"، على الصور التي نالت استحسان متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: " سعيدة"، ووجهت الشكر للمصور.
وكانت دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "زي الشمس"، وشاركها البطولة الفنان جمال سليمان، وسوسن بدر، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داود، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.
يذكر أن المصور كريم نور تربطه علاقة صداقة بالنجم عمرو دياب، منذ تعاونهما في ألبوم "الليلادي"، عام 2007.
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