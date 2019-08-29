مي كساب تنتظر مولودها الثالث

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تنتظر الفنانة مي كساب، مولودها الثالث، حيث أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، خبر حملها.
وعلقت: "أنا سوبر سوبر سوبر ماما، إدعولي أولد بالسلامة".
مي كساب تزوجت عام 2015، من مطرب المهرجانات أوكا، وأنجبت منه ابنتيها "فريدة" عام 2016، و"داليدا" عام 2018.
من ناحية أخرى تستعد مي كساب لعرض مسلسلها الجديد "اللعبة" في أكتوبر القادم، والمسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، ومن إخراج معتز التوني.
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