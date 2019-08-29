تراند اليوم : فيديو| ممثلة خليجية تحذر الفتيات من هذا الأمر...



حذرت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، الفتيات من عمليات حقن الوجه بمادة "الفيلر"، بعدما تسبب في تورم الجانب الأيسر من وجهها.

نشرت بدرية فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تحذر فيه جمهورها من الفتيات والسيدات من خطورة حقن الوجه بالفيلر وما قد يسببه من آثار جانبية.

ظهرت بدرية في الفيديو وهي تقوم بزيارة للطبيب وتحكي له عن تورم في جانب وجهها الأيسر، ليخبرها أنه سيحتاج لشق جزء صغير من وجهها وسحب المادة التي حقنت به لتعود إلى طبيعتها.

بعدها تحدثت بدرية أحمد لجمهورها لتحذر الفتيات من مخاطر عمليات التجميل.