المخرج عمرو عرفة: سعيد صالح خرج عن النص في هذا المشهد

علق المخرج عمرو عرفة على مقطع فيديو تضمن مشهد جمع عملاقي الدراما والسينما المصرية الزعيم عادل إمام والفنان سعيد صالح، مؤكداً أن سعيد صالح خرج عن النص المحدد في هذا المشهد، لكنه استطاع إيصال المعني للمشاهد بطريقة أجمل تؤكد تمكنه وموهبته. وظهر الزعيم عادل إمام خلال المشهد في زيارة للفنان سعيد صالح المقيم على ما يبدو في مستشفى للأمراض النفسية إثر إصابته بـ«الزهايمر»، حيث ظهر في الفيديو وهو لايذكر شيء عن أولاده وإن كان متزوجاً أم لا.

وخلال الحوار الدائر بين الزعيم وصالح، أصيبت الشخصية التي يجسدها الفنان سعيد صالح بحالة «تبول لا إرداي»، إثر ذلك تدخلت الممرضة في المشهد موبخة العاملين لتركهم المريض بدون «بامبرز»، وهنا ظهر الفنان عادل إمام وقد غلبته دموعه مغادراً المستشفى. وتعليقاً على الفيديو، قال المخرج عمر عرفة عبر «تويتر»: «مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي، قبل ما أصوره كنت بعدي علي الفنان سعيد صالح كل يوم أحكيله المشهد وكأنه بيسمع لأول مرة، وكنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور». وأضاف: «لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس بنفس المعني وأحلي، الله يرحمك يا عم سعيد، علي بالي طول الوقت».