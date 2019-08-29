- 1/2
- 2/2
طرح المطرب عبده الأمير أغنية جديدة له بعنوان "أبطال العالم" مهداة إلى ناشئي مصر الأبطال، الفائزين بكأس العالم لكرة اليد.
وأهدى الفنان أغنيته الجديدة للجمهور المصري عبر بوابة الوفد الإلكترونية.
جاءت كلمات الأغنية مشجعة وتحمل كل معاني الفرح والنصر: "الميت مليون من كل شكل ولون بيشجعوا المنتخب بجنون..رايحين يجيبواالكأس لمصر أهم معروف المصري يهد الكون..المصري فريق متكامل ناس بتحبه وادائه شامل حريف بتحب الكورة شجع بلدك يالله اتعامل..كل الفرقة لما هتلعب قولوا يارب باالكإس هترجع شد زميلك يالا وشجع قولوا يارب بالكإس هترجع ..مش هتسافر يالا ودع كل الفرقة لما هتلعب قولوا يارب معانا".
الأغنية من كلمات وألحان عبدالحميد حسني حسين محمد، و توزيع وهندسة صوتية هليل مرزوق، والكليب من إخراج ومنتاج أحمد يحيى.
ومن جانب آخر يعيش المطرب عبده الأمير حالة من الانتعاش الفني، حيث يقيم عدة من الحفلات الغنائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يستعد لإقامة كبرى حفلاته غداً الجمعة بإحدى القرى بالساحل الشمالي.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر حصريًا لـ"الوفد".. عبده الأمير يطرح أغنية "أبطال العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.