حصريًا لـ"الوفد".. عبده الأمير يطرح أغنية "أبطال العالم"

طرح المطرب عبده الأمير أغنية جديدة له بعنوان "أبطال العالم" مهداة إلى ناشئي مصر الأبطال، الفائزين بكأس العالم لكرة اليد.

وأهدى الفنان أغنيته الجديدة للجمهور المصري عبر بوابة الوفد الإلكترونية.

جاءت كلمات الأغنية مشجعة وتحمل كل معاني الفرح والنصر: "الميت مليون من كل شكل ولون بيشجعوا المنتخب بجنون..رايحين يجيبوا

".

الأغنية من كلمات وألحان عبدالحميد حسني حسين محمد، و توزيع وهندسة صوتية هليل مرزوق، والكليب من إخراج ومنتاج أحمد يحيى.

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ومن جانب آخر يعيش المطرب عبده الأمير حالة من الانتعاش الفني، حيث يقيم عدة من الحفلات الغنائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يستعد لإقامة كبرى حفلاته غداً الجمعة بإحدى القرى بالساحل الشمالي.

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