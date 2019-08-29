داليدا خليل تكشف عن أسم الفنانة التي تخاف منها عربيًا

بملامحها اللبنانية الجميلة ومواهبها المتعددة ما بين الغناء والتمثيل والرقص تمكنت من حجز مقعدها وسط الفنانات اللبنانيات الكبار لتصنع اسما لها في الساحة الفنية وتكسب قلوب الجماهير في فترة وجيزة، هي الفنانة داليدا خليل أبنة مزرعة النهر في لبنان صاحبة الواحد وثلاثون عامًا.

شاركت داليدا خليل في الكثير من الأعمال الناجحة، وبرغم ذلك تخاف من أحد الفنانات العربيات وهي النجمة نادين نسيب نجيم وهذا ما صرحت به خلال استضافتها في برنامج اكلناها الذي يقدمه الفنان السوري باسم ياخور على أحد القنوات الفضائية السورية، مما جعلها تتصدر محركات البحث.

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وخلال الحلقة وجه ياخور لداليدا سؤال عن أكثر الفنانات التي تخاف منهم ووضع لها اختيارين ما بين نادين نجيم التي لمع أسمها عربيا وبين دانییلا رحمة التي تمتلك موهبة فنية اعترف بها الجميع بأنها لا يستهان بها، لترد خليل بأنها تخاف من نادين نجيم بشكل كبير نظرًا

للمكانة العربية التي وصلت لها.

وتابعت قائلة:"أخاف من نادين عربیًا لأن أنا عربیًا مش بالمستوى الي وصلتوا ھي وأكید بختار نادين، وهي حبيبة قلبي وأوجه لها تحية كبيرة"، مؤكدة أنها لا تخاف من المنافسة مع أي من الفنانات، وعن رأيها في أفضل ثنائي لنادين نجيم ما بين يوسف الخال، وعابد فهد وتيم حسن، قالت أن كل الثنائيات مميزة وناجحة.

وأطلت داليدا خلال الحلقة بإطلالة أنيقة بسيطة كاجوال مكنتها من الحركة بشكل عفوي أكثر حيث أشعلت الحلقة بحضورها ما بين مزاحها وتصريحاتها بجانب الغناء والرقص مما أضفت على الحلقة جو مبهج نال إعجاب الحضور والمشاههدين.

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ويُذكر أن آخر أعمال داليدا هي مسلسل "أسود" التي وقفت فيه إلى جانب الفنان اللبناني باسم مغنية بموسم رمضان 2019، كما أنها

تستعد داليدا لعرض فيلمها الجديد بعنوان "بعد الخميس" ويندرج تحت أفلام الكوميديا الإجتماعية ويعتبر أول فيلم عربي يضم فنانين من عدد كبير من الدول العربية منهم مصر، والسعودية، والإمارات، وسوريا ولبنان.

مسيرتها الفنية

بدأت داليدا حياتها الفنية عام 2007 خلال مشاركتها في دور صغير بمسلسل فيفتي فيفتي، ولفتت انتباه الجمهور لها وقدمت بعد ذلك عدة اعمال مختلفة حققت نجاح ملحوظ ومن أهم أعمالها الفنية مسلسل حلوة وكذابة ومسلسل دوائر الحب ومسلسل ذكرى ودقة قلب وأمير الليل مع رامي عياش، وحصلت على العديد من الجوائز الفنية منها جائزة الـ Murex d'O كأفضل ممثلة صاعدة سنة عام 2012.

كما دخلت عالم الغناء بعد ان اشاد بصوتها الكثيرون ومن بين أبرز اغانيها "شو أخذ معك وأول مرة وأنت حبيب القلب وما بقى تقلي اعشقها وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان الجمهور.

وشاركت داليدا في برنامج الرقص الشهير Dancing With the Stars Middle East للموسم الثالث واستطاعت الوصول للنهائيات هي والفنان عبدو دلول ونالت المركز الثاني، كما شاركت في برنامج ملكة جمال الشمال وتوجت بلقب ملكة جمال الشمال وحافظت على اللقب لمدة 12 عام متتالية منذ عام 2003 حتى عام 2015م لتسلم التاج لباسكال دغيم ملكة جمال الشمال الجديدة.