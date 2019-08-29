شاهدوا.. شكران مرتجى تقلد الفنانة الراحلة “أم كلثوم”

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 02:50 مساءً - فاجأت الممثلة السورية شكران مرتجى جميع محبيها ومتابعيها عندما نشرت مقطع فيديو بدت فيه وهي تقلد الفنانة الراحلة أم كلثوم، وهو فيديو من برنامج “كاش مع النجوم”.
وعلقت شكران مرتجى على الفيديو :”طبعاً فن التقليد يكون أحياناً لرسم الإبتسامة فتكون المبالغة بالحركات وكانت صدفة وبدون تحضير كل الإحترام لمحبي وفن كوكب الشرق أم كلثوم رحمها الله”.
وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي مرتجى على الفيديو حيث اثنوا على موهبة التقليد التي تتمتع بها مرتجى.
يذكر ان مرتجى صدمت الجميع مؤخراً عندما كشفت أنها فكرت في الإنتحار من قبل، بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة، ولكنها أكدت أن نفسيتها تحسنت من تلك الفترة الصعبة، التي مرت عليها.
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