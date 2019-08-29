فنانة خليجية تحذر الفتيات من عمليات التجميل بسبب ما تعرض له وجهها

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 02:50 مساءً - نشرت الفنانة الإماراتية ” بدرية أحمد ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” وهي تحذر السيدات والفتيات من إجراس عمليات التجميل وخاصة حقن الفيلر وما يحدثه من آثار جانبية .

ويأتي ذلك بعد ما تعرضت له بعد القيام بحقن الفيلر وشكواها من تورم الجانب الأيسر من وجهها بجانب عينها .

وظهرت بدرية في الفيديو وهي في إحدى عيادات التجميل في زيارة للطبيب وتحكى له ما تعاني منه .

وأكد طبيب التجميل للفنانة في محاولة لطمئنتها إنه سيتم إحداث فتحة صغيرة من وجهها لسحب المادة قبل الحقن بالدهون من أجل إعادة البشرة الى طبيعتها بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للتأكد مما تعانيه .

وأشار إلى أن ما حدث لها بسبب عملية حقن سابقة قامت بها وهو ما أكدته بدرية أحمد بإنها خضعت لعملية حقن بالفيلر منذ بضعة أشهر .

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وجاءت ردود أفعال المتابعين صادمة ومفاجئة حيث لم يتعاطف العديد منهم معها وانتقدوها لكثرة عمليات التجميل التي قامت بها في الفترة الأخيرة والمبالغة في ذلك خاصة بعدما ظهرت مؤخرا بشكل بدت فيه أصغر بكثير من عمرها الحقيقي .