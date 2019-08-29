ممثلة كويتية تؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

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كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 02:50 مساءً - في خطوة مفاجئة قد تكون عن قصد أو غير قصد، أعلنت الممثلة الكويتية هند البلوشي عن زواج الفنان المصري عمرو دياب والممثلة المصرية دينا الشربيني.
وجاء ذلك بعد أن نشرت صورة تجمعها بالثنائي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه :”صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر”.
عمرو دياب وهند البلوشي ودينا الشربيني
ويشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يثار فيها جدل حول هذا حقيقة زواجهما، في ظلّ تكتم الطرفين عن إعلان الأمر بشكل مباشر.
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