كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 02:50 مساءً - يستعدّ الفنان سعد لمجرّد للعودة مجدّداً إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد قضاء إجازة قصيرة في الرباط برفقة والديه وأصدقائه المقرّبين.
وأشارت بعض المصادر الصحافية الى أنّه في طريقه للحصول على حكم البراءة النهائي تجاه الاتهامات المنسوبة إليه، وأن هناك بعض الإجراءات القضائية البسيطة التي تفصله عن حكم البراءة الذي بات قريباً منه، ما جعله في حالة نفسية جيدة خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر صحافية أنّ بعض الإذاعات المغربية تستعدّ لإعادة بثّ أغنياته عبر أثيرها، بعد أن امتنعت عن الأمر لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب اقتراب حكم براءته.. سعد لمجرّد يعود الى فرنسا بحالة نفسية جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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