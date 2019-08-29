حليمة بولند للفتيات: إعشقن رجلاً بخاف الله

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 02:50 مساءً - دعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الفتيات اللواتي يردن الحب الى عشق رجلاً يخاف الله، وعبّرت عن تأثرها بالنجمة العالمية “ليدي غاغا” مؤكدة على أن الإنسان هو الداخل وأن الشكل الخارجي ليس سوى قشور.

إشارة الى أنّها تبتعد حالياً عن الظهور الإعلامي، إلّا أنّها تنصرف فقط الى تقديم الحفلات الصغيرة والمشاركة كخبيرة أزياء في بعض الحفلات العربية.