الجمهور ينتقد “شورت” غادة عبد الرازق.. وفيفي عبده ترسل لها القبلات

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 02:50 مساءً - أثارت الممثلة غادة عبد الرازق غضب جمهورها ومتابعيها، بعد أن نشرت صورة لها وهي ترتدي “هوت شورت”، فانهالت عليها التعليقات الغاضبة من قبل متابعيها.

واعتبر كثيرون أنّ الصورة التي ظهرت في غادة لا تليق بسنّها ويعادات وتقاليد بلدها.

أمّا فيفي عبده، فعلّقت على تلك الصورة بمجموعة من الرموز التعبيرية للقبلات. وتجدون الصورة مرفقة.