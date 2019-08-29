نفاد تذاكر الفيلم الهندي "ساهو" قبل عرضه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الموقع الأول لحجز تذاكر السينما في الهند "بوك ماي شو" عن بيع جميع تذاكر حفلات فيلم "ساهو" لـ3 أيام مقبلة، قبل بدء عرضه الجمعة.

والفيلم من بطولة النجم باربهاس والنجمة شرادها كابول، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كما أنه يُعَد التجربة الأولي لبرابهاس في بوليوود بعد نجاح ساحق حققه مع سينما التليجو الهندية حيث حصل على لقب أفضل ممثل هندي في 2018 و2017.

وكان تصوير هذا الفيلم يعد واحدا من أطول عمليات التصوير في أبوظبي، واحتاج إلى طاقم احترافي مكون من 450 شخصا من المهنيين والإعلاميين.

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وقدمت منطقة صانعي الإعلام twofour54 أبوظبي خدمات الإنتاج بالكامل لهذا الفيلم، إضافة إلى الدعم من إدارة الخدمات الحكومية وخدمات السفر.

واستفاد الفيلم من برنامج الحوافز المقدم من لجنة أبوظبي للأفلام، والذي ضمن له استردادا نقديا بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج، التي تم إنفاقها في إمارة أبوظبي، كما شارك 4 من المتدربين العرب في twofour54 ضمن طاقم عمل الفيلم.

يذكر أن الإعلان الترويجي لـ"ساهو" حقق 66 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بينما حققت أغنية الفيلم 88 مليون مشاهدة.