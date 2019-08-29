"الكنز " و"أنت حبيبي وبس" يتذيلان قائمة إيرادات الأفلام

بعد مرور 3 أسابيع على سباق عيد الأضحى السينمائى، استطاعت بعض الأفلام أن تحقق إيرادات كبيرة خلال هذا الموسم السينمائى، الذي شهد عرض 5 أفلام سينمائية.

ونجح فيلم "الفيل الأزرق" و"ولاد رزق" و"خيال ماّتة" في تحقيق إيرادات كبيرة إذ أن الأول حقق ما يقرب من 90 مليون جنيه، أما الثانى فاقترب من تحقيق 80 مليونا، أما حلمى فاستطاع أن يصل إلى 32 مليون جنيه رغم الانتقادات التي تعرض لها العمل.

أما فيلم "الكنز" الذي جمع عددا كبيرا من الفنانين فحقق ما يقرب من 6 ملايين جنيه فقط، كما أن فيلم "أنت حبيبى وبس" للفنان محمود الليثى وصافيناز، فلم يحقق سوى 2 مليون و700 ألف جنيه.

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