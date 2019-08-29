بعد مرور 3 أسابيع على سباق عيد الأضحى السينمائى، استطاعت بعض الأفلام أن تحقق إيرادات كبيرة خلال هذا الموسم السينمائى، الذي شهد عرض 5 أفلام سينمائية.
ونجح فيلم "الفيل الأزرق" و"ولاد رزق" و"خيال ماّتة" في تحقيق إيرادات كبيرة إذ أن الأول حقق ما يقرب من 90 مليون جنيه، أما الثانى فاقترب من تحقيق 80 مليونا، أما حلمى فاستطاع أن يصل إلى 32 مليون جنيه رغم الانتقادات التي تعرض لها العمل.
أما فيلم "الكنز" الذي جمع عددا كبيرا من الفنانين فحقق ما يقرب من 6 ملايين جنيه فقط، كما أن فيلم "أنت حبيبى وبس" للفنان محمود الليثى وصافيناز، فلم يحقق سوى 2 مليون و700 ألف جنيه.
قد يهمك ايضاً:
المنتج طارق عبد الله يطرح ألبوم "علي بابا" لـ "محمود الليثي"
محمود الليثي يُشارك متابعيه بصور له برفقة نجله عبر "انستغرام"
كانت هذه تفاصيل خبر "الكنز " و"أنت حبيبي وبس" يتذيلان قائمة إيرادات الأفلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.