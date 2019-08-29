أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته ببوكيه ورد وتين شوكي

فاجئ الفنان أحمد الفيشاوي زوجته ببوكيه ورد وطبق "تين شوكي" ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة تجمعهما.

وكانت اَخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق2" وخاص به سباق عيد الأضحى الماضي وحقق من خلال دوره ردود أفعال إيجابية.

وقصة فيلم «ولاد رزق 2» تبدأ بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيهم الإخوة الـ4 بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من عتاة الإجرام.

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الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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