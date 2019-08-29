حمدي الميرغني وكريم فهمي في كواليس فيلم «ديدو»

القاهرة - لايف ستايل
يواصل فريق عمل فيلم «ديدو» تصوير مشاهدهم، ونشر الفنان حمدي الميرغني عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة له من كواليس العمل برفقة الفنان كريم فهمي.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، وريم مصطفى، إضافة إلى بعض الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وهم هشام ماجد وشيكو، العمل من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.
يذكر أن الفيلم كان من المقرر عرضه في سباق عيد الأضحى الماضي وتم تأجيله للعرض في موسم آخر العام.
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