باسل الخياط يكشف سر انفصاله عن هند صبري

يحتفل اليوم الفنان السورى باسل الخياط بعيد ميلاده وهو يعد من الفنانين الذين قدموا أنفسهم بشكل إيجابى فى الدراما المصرية واستطاع أن يثبت نفسه ويُجبر المنتجين على الاستعانة به فى عدد من الأعمال.

وكان الفنان باسل الخياط تزوّج مرتين الأول كانت من الفنانة هند صبرى ولكن بعد فترة تم الانفصال أما الزوجة الثانية فكانت من فتاة خارج الوسط الفنى وأنجب منها ولدين.

وكشف باسل الخياط فى تصريحات تليفزيونية عن أسباب انفصاله عن الفنانة هند صبرى وهى الغيرة والتى كانت سببًا رئيسيًا فى انفصالهما بعد ارتباط دام عامين ونصف العام.

كما كشف عن إصابته بمرض "حمى البحر الأبيض المتوسط"، وهو مرض نادر لا شفاء تامًّا منه، وأنه يأخذ علاجه في الفترات التي تظهر فيها الأعراض، لافتًا إلى أنه يأتي مصحوبًا بآلام في المفاصل والبطن، وصداع في الرأس، وقال: استطعت أن أتعايش معه.

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