أحمد عز يصور مشاهد أكشن من "العارف عودة يونس" في بلغاريا

القاهرة - لايف ستايل
قال النجم أحمد عز، إنه يصور عددا من مشاهد الحركة لفيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس" في بلغاريا، مؤكداً أنها ستكون جديدة ومختلفة، بحسب وصفه.
وأضاف عز، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذه المشاهد تجمعه بكل من أحمد فهمي ومصطفي خاطر واللبنانية كارمن بصيبص، لافتاً إلى أن معدلات التصوير تسير بشكل جيد، مبينا أنه من المقرر عودة أسرة الفيلم إلى القاهرة في 8 سبتمبر المقبل، على أن يتم استكمال التصوير نهاية الشهر نفسه، وفقاً لكلامه.
ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج "سينرجي فيلمز".
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