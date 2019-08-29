دينا فؤاد تهنئ إيمان العاصي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة دينا فؤاد، صديقتها الفنانة إيمان العاصي، بعيد ميلادها. ونشرت "دينا" صورة تجمعها بـ"إيمان" عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتِ طيبة يا قمراية، وعقبال مليون سنة". إيمان العاصي من مواليد 28 أغسطس 1985، واحتفلت أمس بعيد ميلادها الـ34، وكان أحدث ظهور فني لها من خلال مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في رمضان الماضي، والمسلسل بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع.

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