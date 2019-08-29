منتجة السوداني "ستموت في العشرين" تكشف موعد عرضه في مهرجان فينسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -مصطفى حمزة:

في أول عرض عالمي له يشارك الفيلم السوداني "ستموت في العشرين " للمخرج أمجد أبوالعلاء، بفعاليات الدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، التي افتتحت مساء أمس الأربعاء.

وعن موعد عرض الفيلم تحدثت النرويجية "إنجريد ليل هجوين "المشاركة في إنتاجه، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" وقالت ،" الفيلم تقرر عرضه يوم السبت المقبل 31 أغسطس في قاعة سينما "قصر سبان"، ومن دواعي فخرنا أن يكون ذلك بواحد من أعرق مهرجانات السينما".

وأضافت: "الفيلم أمامه أيضا 3 عروض ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي، بأيام 9 و11و13 سبتمبر المقبل، إلى جانب عرضه في الدورة المقبلة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي".

إنجريد تابعت بالقول:" الفيلم استغرقت مدة تصويره حوالي الشهرين في منطقة الجزيرة شمال الخرطوم، حيث صورت أول مشاهده في ديسمبر 2018، وهو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج، ومستوحى من قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب الروائي حمور زيادة".

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"ستموت في العشرين" حصل على جائزة تطوير السيناريو في مهرجان الأقصر السينمائي، وعدة منح دولية من مختلف المهرجانات منها برلين وبيروت، وهو بطولة إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، مازن أحمد، بثينة خالد، وطلال عفيفي.

وتدور أحداث الفيلم في عوالم صوفية، بولاية الجزيرة، بمناطق طيبة الشيخ عبدالباقي وأبوحراز، إذ يولد "مزمل" في قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، وتصله نبوءة تفيد بأنه سيموت في سن العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق إلى أن يظهر في حياته سليمان، وهو مصور سينمائي متقدم في العُمر..

فهل سيخرج مزمل من الكابوس الذي أصبح ملازمًا له؟ وكيف سيعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب؟

وحرص الفنان محمود حميدة والفنانة سلوى محمد علي، على عقد جلسة قراءة ومناقشة لسيناريو الفيلم مع المخرج وأبطال العمل خلال حضورهم مهرجان الخرطوم للفيلم العربي