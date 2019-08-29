هند صبري تفوز بجائزة starlight cinema award

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات، الفنانة هند صبري، لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام، وهو الاختيار الذي بررته المنظمة بأنه نتيجة موهبتها ومسيرتها الفنية.
هند صبري هي أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة، التي بدأت عام 2014، وسيتم تسليمها يوم 3 سبتمبر في تمام السادسة مساءً، وفاز بهذه الجائزة من قبل عدد من النجوم العالميين، أبرزهم آل باتشينو.
يذكر أن هند صبري تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول، والتي تم استحداثها مؤخرا.
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