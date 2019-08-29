حمدي الميرغني ينشر صورة من كواليس "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس الفيلم الكوميدي "ديدو". وعلق: "وما زال للتصوير بقية، دعواتكم، قريبا فيلم ديدو". وظهر "الميرغني" في الصور بصحبة المخرج عمرو صلاح، والفنان كريم فهمي، الذي ظهر كذلك بلوك جديد. فيلم "ديدو" بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، كريم فهمي، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، هدى المفتي، ومن إخراج عمرو صلاح.

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