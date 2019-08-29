نبيل الحلفاوي يكشف صلة القرابة بينه وبين عبدالرحمن أبو زهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن صلة قرابة تجمعه بالفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة.
وردا على أحد متابعيه عبر تويتر، على سؤال جمع "الحلفاوي" بالفنان عبدالرحمن أبو زهرة، قائلا: "شاركته بطولة مسرحيتين، الغجر في المسرح الاستعراضي بالبالون، وعملية نوح في المسرح القومي، والتي تحولنا بعدها من أصدقاء أعزاء إلى مصاهرة زادت من صداقتنا أكثر".
وعن هذه الصلة أجاب، أن عبدالرحمن أبو زهرة زوج خالة زوجته.
يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع المخرج حسني صالح، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عمرو عبدالجليل.
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