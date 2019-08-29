أصالة تقترب من المليون ونصف مشاهدة بـ"جدا جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نجحت أغنية "جدا جدا" للمطربة أصالة في تحقيق نسبة مشاهدة عالية، إذ اقتربت من تحقيق مليون ونصف مشاهدة "1,261,694" الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد حسن، وتوزيع شريف قاسم. Advertisements وطرحت مؤخرًا دويتو غنائي مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم.

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