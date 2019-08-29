تراند اليوم : صورة "الفيشاوي" مع زوجته تشعل موجة غضب ضده.. هذا ما قاله...



داعب الممثل المصري أحمد الفيشاوي، زوجته بنشر صورة معها أثناء تواجدها في صالون التجميل، لكنها أشعلت انتقادات ضده بين متابعيه بسبب رفضه تنفيذ الحكم بدفع النفقة لابنته "لينا".

ونشر الفيشاوي صورة عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" مع زوجته ندى كامل، يظهر فيها وهو يقف إلى جانب فريق عمل الصالون، وبيده "التين الشوكي".

بينما فيما تجلس الزوجة على الكرسي المخصص لغسل الشعر حاملة باقة من الورود.

وعلق الفيشاوي على الصورة: "جبت ورد وتين شوكي وروحت لمراتي مفاجأة".

وحظيت الصورة والتعليق بردود فعل واسعة، وأطلقت موجة واسعة من التعليقات. وفيما تمنى بعض المتابعين للزوجين دوام السعادة، ذكر آخرون أحمد الفيشاوي بقضية ابنته من طليقته هند الحناوي مطالبين إياه بالاهتمام بها.

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ومما كتبه المنتقدون: "طب اصرف على بنتك. قدرت تقول لبنتك مش عاوزك ازاي؟ دي بنتك الوحيدة اتقي الله" و"عقبال ماتروح لبنتك" و"طب وبنتك فين من الدلع دا؟".

وجاء في تعليق آخر: "احمد يافيشاوي انا عارفة انك ممكن تقول مابين يوم وسنة بقيت اب بس دي نتيجة افعالك ممكن انت مش حاسس بيها كبنتك بس ده الواقع البنت دي بنتك والنفقة المفروض مش تتوقف بس على الاقل باباك يستريح ف قبرة والله حرام ياخي ادفع ليها اعتبرها حسنة لوجة الله".

وتوجه إليه معلق بالتساؤل: "ليه ماتدفعش النفقه لبنتك مش حرام عليك بعد مامات ابوك مخليتو مستريح في تربته ياراجل حرام عليك دا ابوك كان بيحب بنتك جداً ايه اللي منعك ماتدفعش النفقة لبنتك".