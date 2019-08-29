فيما يعتزم الفنان السعودي راشد الماجد إحياء حفلته غدٍ الخميس على مسرح طلال مداح ضمن فعاليات موسم السودة، تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراَ لـ”الماجد” خلال زيارته “السودة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: قبل يوم من حفلته.. راشد الماجد في السودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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