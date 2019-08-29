بعد سخريتها من أصحاب السمنة .. المذيعة المصرية “ريهام سعيد” تتلقى قرارا صادما !

منعت السلطات المختصة المصرية يوم الأربعاء، الإعلامية المصرية ريهام سعيد، من الظهور عبر وسائل الإعلام لمدة عام، بسبب تهكمها وسخريتها من أصحاب السمنة، ما تسبب بموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت حد المطالبة بمحاكمتها. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارًا بحظر الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انعقدت برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لمناقشة ما أسفرت عنه تحقيقات لجنة الشكاوى بعدد من المخالفات الإعلامية المتنوعة، التي وردت إلى اللجنة خلال الأيام الماضية. وقال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صالح الصالحي، في تصريحات له، إن الاجتماع ناقش عددًا من الشكاوى التي وردت إلى لجنة الشكاوى خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن المجلس سيعلن عن تفاصيل الاجتماع كاملة، التي قرر فيها إيقاف الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام.