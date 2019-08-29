شاهد: أول ظهور لدانة الطويرش بعد الولادة.. ولقطات تبين فخامة غرفة ابنتها

أطلت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش برفقة ابنتها ديم في أول ظهور لها منذ ولادتها صباح أمس، حيث نشرت صورتين لهما عبر حسابها على “سناب شات”.

وعلقت دانة الطويرش على الصورة الأولى التي تظهر فيها مع ابنتها ديم وزوجها عبدالعزيز الزيد بقولها: “أحلى شعور.. اللهم لك الحمد”، بينما كتبت في تعليقها على الصورة الثانية التي ظهرت فيها برفقة ابنتها: “الحمد لله على السلامة.. اللهم أنبتها نباتاً حسناً وأجعلها قرة عين لوالديها”.

كما نشرت الفاشينيستا الكويتية مقطع فيديو ومجموعة من الصور من داخل غرفة ابنتها الرضيعة، كشفت بوضوح عن فخامة الديكورات والاكسسوارات وقطع الملابس التي تم اختيارها بعناية من أجل ديم، حتى أنها كتبت على باب غرفتها “Mini Me” أي “نسختي الصغيرة” ملمحة إلى أن طفلتها ستكون أيقونة للموضة مثل والدتها.

وكانت دانة الطويرش قد أعلنت بالأمس عن ولادتها من خلال مقطع فيديو قصير ظهرت فيه بصوتها فقط بعد ساعات قليلة من الوضع، حيث شكرت كل من هنأها ودعا لها واعتذرت للجمهور لعدم قدرتها على الظهور بوجهها لأنها ما زالت متعبة من آلام الولادة.