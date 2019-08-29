كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 12:52 مساءً - نشرت ” ميدل إيست مونيتور ” تصريحات ل ” سيف الإسلام القذافي ” نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي تحدث بها عن مصر ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن المملكة العربية السعودية .
حيث قال أن مصر محمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” لقد حاولوا تدمير مصر واستخدامها كقاعدة لمهاجمة بقية الدول العربية ونشر الفوضى من خلال جماعة الإخوان المسلمين والتمويل القطري ” .
وأضاف : ” ألم تكن هدية الله لمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي .. وللعرب المملكة العربية السعودية لسحق أحلامهم وكشف خيانتهم .. فالحمدلله دائما وأبدا ” .
كما كتب سيف الإسلام عن تقديره لدور المملكة : ” في أوج الخلاف بين ليبيا والغرب وعندما كانت ليبيا تحت الحصار نتيجة قضية لوكربي بذلت السعودية كل ما بوسعها من أجل رفع الحصار حتى تم إنهائه ” .
وعن مساعدة المملكة لليبيا قال مضيفا : ” في عام 2011 عندما بدأت الأحداث كانت المملكة السعودية أول من طالب بإعطاء الألولوية للحوار في ليبيا وتجنب سفك الدماء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في تصريحات ل ” سيف القذافي ” : السيسي هدية الله للمصريين و للعرب المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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