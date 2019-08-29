شاهدوا.. داليدا خليل: أخاف من نادين نجيم كثيراً!

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 12:52 مساءً - حلّت النجمة دالیدا خلیل ضیفة على برنامج “أكلناھا”، الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور عبر شاشة “لنا” السورية.
وخلال الحلقة سأل باسم داليدا ممن تخاف أكثر عربیًا، من نادين نجیم واسمھا الذي أصبح مھماً في الوطن العربي، أو من دانییلا رحمة التي أثبتت أنّھا تمتلك موھبة لا يستھان بھا.
وأجابت دالیدا بداية أنھا لا تخاف من أي أحد منھما، لكن عربیًا تخاف من نادين نجیم كثیراً، معلقة: “أخاف من نادين عربیًا لأن أنا عربیًا مش بالمستوى الي وصلتو ھي، وأكید بختار نادين”.
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