للمرة الأولى .. شيري عادل في صورة برفقة والدتها .. ما درجة الشبه بينهما ؟

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 12:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” شيري عادل ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” خلال قضاء أجازتها الصيفية في أحد الأماكن الصيفية .

وظهرت شيري بالصور برفقة والدتها وأحد أقاربها .. في الظهور الأول لوالدتها عبر السوشيال ميديا .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها على الصور التي حققت أكثر من 20 ألف إعجاب .

Advertisements

وجاءت التعليقات متناولة الحديث حول درجة الشبه بين شيري عادل ووالدتها .