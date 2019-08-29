كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 12:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” شيري عادل ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” خلال قضاء أجازتها الصيفية في أحد الأماكن الصيفية .
وظهرت شيري بالصور برفقة والدتها وأحد أقاربها .. في الظهور الأول لوالدتها عبر السوشيال ميديا .
وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها على الصور التي حققت أكثر من 20 ألف إعجاب .
وجاءت التعليقات متناولة الحديث حول درجة الشبه بين شيري عادل ووالدتها .
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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. شيري عادل في صورة برفقة والدتها .. ما درجة الشبه بينهما ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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